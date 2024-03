Stand: 22.03.2024 08:40 Uhr Neues Gesicht bei "Rote Rosen": Valerie sorgt für Chaos

Die ARD-Daily-Novela "Rote Rosen" bekommt Familienzuwachs: Ab Mitte Mai ist Schauspielerin Maike Johanna Reuter in der Rolle der Valerie Böttcher zu sehen. Nachdem Valerie in der Serie von ihrem Freund verlassen wurde, kommt sie unerwartet nach Lüneburg, um dort vorübergehend bei ihrem Zwillingsbruder Julius (Jan Stapelfeldt) zu wohnen. Ihr Liebeskummer ist schnell vergessen, als sie in Klaas (Sebastian Deyle) einen neuen, zahlungskräftigen Partner wittert. Davon kann auch ihre große Schwester Franka (Birthe Wolter) sie nicht abbringen. Valerie verfolgt hinterlistig ihren Plan und hat dabei keine Skrupel, ihre Familie zu manipulieren. "Es macht riesigen Spaß, die Böse zu sein, die alles durcheinanderbringt", sagt Reuter. "Rote Rosen" läuft montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten.

