Campingsaison auf der Elbinsel Lühesand fällt aus

Der Campingplatz auf der Elbinsel Lühesand im Landkreis Stade bleibt in diesem Jahr geschlossen. Das teilte der neue Pächter auf seiner Homepage mit. Demnach soll der Campingplatz "auf Vordermann gebracht" werden und erst im Frühjahr 2026 wieder öffnen. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Nach Angaben des Campingplatz-Betreibers stehen etwa Arbeiten an Strom- und Wasserleitungen sowie den Sanitäranlagen aus. Am 5. März fand auf dem Campingplatz eine Ortsbegehung von Vertretern des Landes Niedersachsen, des Landkreises und der Samtgemeinde Lühe statt. Es gab den Verdacht, dass Dauercamper jahrelang illegal Müll entsorgt haben sollen. Der Verdacht bestätigte sich dem Samtgemeindebürgermeister zufolge nicht. Ende vergangenen Jahres hatte der neue Pächter den Vertrag unterzeichnet, zuvor war monatelang nach einem Nachfolger gesucht worden.

