Stand: 24.06.2024 08:49 Uhr Metalldiebe flüchten - Polizei fahndet mit Hubschrauber

In der Nacht zu Montag hat die Polizei in Rotenburg mit einem Hubschrauber nach einer mutmaßlichen Diebesbande gesucht. Trotz der umfangreichen Suche aus der Luft konnten die flüchtigen Verdächtigen jedoch nicht gefasst werden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten waren den Angaben zufolge gegen 1 Uhr von einem Sicherheitsunternehmen alarmiert worden, weil sich vier Personen auf dem Gelände eines Dachdeckerbetriebs aufhielten, die offenbar auf der Suche nach Buntmetall waren. Als die Beamten den Betrieb umstellten, ergriffen die Verdächtigen die Flucht in ein nahegelegenes Wald- und Wiesengebiet. In der Nähe entdeckte die Polizei ein Fluchtfahrzeug der mutmaßlichen Täter mit ausländischem Kennzeichen - hinter dem Steuer saß ein 38-Jähriger. Dieser hatte vermutlich auf seine Komplizen gewartet. Nachdem seine Identität von den Beamten geklärt werden konnte, kam er wieder auf freien Fuß.

