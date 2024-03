Stand: 09.03.2024 16:01 Uhr Buchholz: Mann stirbt bei Brand in Wohnhaus

In Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist am Samstag ein 46-Jähriger bei einem Brand ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Anbau des Gebäudes im Stadtteil Holm-Seppensen ausgebrochen. Zwar habe die Feuerwehr die Flammen löschen können, der 46 Jahre alte Bewohner konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, sei bislang unklar. An dem Haus entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro.

