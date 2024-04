Sechsjähriger Junge vermisst - Bundeswehr hilft bei Suche Stand: 24.04.2024 07:25 Uhr Hunderte Einsatzkräfte suchen bei Bremervörde weiter nach einem verschwundenen autistischen Jungen. Auch nach der zweiten Nacht gibt es keine Hinweise, wo der sechsjährige Arian sein könnte.

"Wir haben derzeit leider keine Anhaltspunkte, wo sich der Junge aufhalten könnte", sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Heute solle die Suche weiter intensiviert werden. Bis tief in die Nacht hatten Polizei, Feuerwehr und weitere Helfer nach dem Jungen gesucht. Am Abend überflog ein mit einer Wärmebildkamera ausgestatteter Tornado der Bundeswehr das Wohngebiet im Bremervörder Ortsteil Elm. Zuvor wurden bereits Hubschrauber, Such- und Spürhunde, Drohnen und ein Sonarboot bei der Suche nach Arian eingesetzt.

Gesuchtes Kind ist Autist - und reagiert nicht auf Ansprache

Weil das Kind autistisch ist und nicht auf Ansprache reagiere, sei die Situation und Suche nach ihm besonders schwer, sagte ein Polizeisprecher. "Wir müssen sehr engmaschig suchen, weil wir davon ausgehen müssen, dass er sich von sich aus nicht melden wird." Am Dienstag hatten rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eine Kette gebildet, um ein Waldgebiet zu durchsuchen - ohne Erfolg.

Der sechs Jahre alte Arian Arnold wurde laut Polizei zuletzt am Montag gegen 19.30 Uhr in seinem Elternhaus im Ortsteil Elm gesehen. Der Junge hatte den Angaben zufolge zum Zeitpunkt seines Verschwindens eher leichte Kleidung getragen - einen orangefarbenen, längeren Pullover, eine schwarze Jogginghose mit Drachenmuster und Socken, aber keine Schuhe. Ein Sprecher beschrieb die Situation angesichts der aktuell frostigen Temperaturen in der Nacht als "dramatisch". Minusgrade könnten für einen kleinen Jungen mit leichter Bekleidung lebensgefährlich sein. Wie der Junge das Haus verlassen konnte, ist laut Polizeisprecher unklar. Hintergrund könnte demnach sein, dass er vor Kurzem gelernt habe, wie man verschlossene Türen öffnet.

Hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige durchkämmen Umgebung

Seit Montagabend sei die Feuerwehr mit mehr als 400 Personen unterwegs gewesen, sagte Feuerwehrsprecher Lasse Geestmann am Dienstag. Darüber hinaus suchten Helferinnen und Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und Polizeibeamte nach dem Jungen. Insgesamt seien zeitweise rund 600 Personen beteiligt gewesen. Zusammen hätten sie das Gebiet rund um das Zuhause des Jungen abgesucht. Vom Wohnviertel aus führt eine kleine unbefestigte Straße an einem Rapsfeld vorbei zu einem Waldgebiet. Ob das Kind diesen Weg genommen hat, ist unklar. Laut einem Feuerwehrsprecher sollen Polizeihunde an einigen Stellen etwas angezeigt haben.

Anwohner sollen Überwachungskameras prüfen

Am Dienstag hatte die Polizei Anwohner und Anwohnerinnen aufgefordert, private Kameraaufnahmen zu prüfen. Die Menschen in dem Ortsteil sollten schauen, ob der Junge auf Überwachungskameras zu sehen sei. Obwohl die Ortschaft von Einsatzkräften durchsucht wurde, sei es "durchaus möglich", dass der vermisste Junge sich auf Privatgrundstücken in der Umgebung aufhalte, teilte ein Polizeisprecher mit. Denkbar sei etwa, dass der sechsjährige Arian sich in einem Schuppen oder einem ähnlichen Versteck aufhalte.

Polizei hat Hinweistelefon eingerichtet

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04761) 7489-135 oder -144 zu melden.

