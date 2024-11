Stand: 22.11.2024 07:17 Uhr Brandschutzforum: Feuerwehr will gezieltere Aufklärung

Mehr als 200 Feuerwehrleute und Brandschutzexperten aus ganz Deutschland treffen sich am Freitag und Samstag in Soltau (Heidekreis) zum Forum Brandschutzerziehung. Es gehe darum, bessere Konzepte zu entwickeln, wie effektiver über Feuergefahren aufgeklärt werden kann, heißt es vom Deutschen Feuerwehrverband (DFV), der das Forum ausrichtet. Dazu wolle man sich in Soltau auch über Konzepte aus Österreich und den Niederlanden austauschen. Es geht laut DFV unter anderem darum, geflüchtete Menschen und Vorschulkinder besser darüber aufzuklären, wo im Haushalt Feuergefahren lauern. Viele Risiken seien leicht zu vermeiden, etwa die brennende Zigarette im Bett, die unbeaufsichtigte Kerze, mit Feuer spielende Kinder und sorgloses Verhalten in der Küche. Nach DFV-Angaben gibt es in Deutschland jährlich 230.000 Brände, dabei kommen im Schnitt 400 Menschen ums Leben, 6.000 bis 10.000 Menschen erleiden zum Teil schwerste Brandverletzungen.

