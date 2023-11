Stand: 06.11.2023 08:30 Uhr Brand in Dahlenburg: Gasthaus mit 250 Feiernden evakuiert

In Dahlenburg (Landkreis Lüneburg) hat die Feuerwehr am Wochenende eine Gaststätte evakuiert, in der 250 Menschen feierten. Dort war ein Feuer in einem Papiercontainer auf die Außenwand des Gebäudes übergegriffen, so die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Im Nordosten Niedersachsens musste die Feuerwehr noch zwei weitere Brände löschen: In Uelzen hatte sich in einem Mehrfamilienhaus Öl auf einem Herd entzündet. Auch hier evakuierte die Feuerwehr das Haus. Eine Person wurde durch Rauchgase verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorläufig nicht nutzbar. Ein weiteres Mehrparteienhaus musste in Munster (Heidekreis) geräumt werden. Dort hatte ein defekter Wäschetrockner ein Feuer verursacht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

