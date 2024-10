Stand: 09.10.2024 10:22 Uhr Brand bei Lüneburger Joghurthersteller: 500.000 Euro Schaden

Auf dem Gelände des Joghurtherstellers Hochwald in Lüneburg ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei hatte der Sicherheitsdienst des Lebensmittelproduzenten den Brand gegen 1.40 Uhr der Feuerwehr gemeldet. Demnach sei das Feuer hinter einem geschlossenen Rolltor ausgebrochen. Dort hätten sich unter anderem eine Müllpresse sowie Kartons und Holzpaletten befunden. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, laut Polizei zog der Ruß allerdings in weitere Stockwerke. Der Betrieb habe die Lebensmittelproduktion einstellen müssen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 500.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit unklar. Die Polizei schließt weder eine technische Ursache an der Müllpresse noch fahrlässige Brandstiftung aus.

