Stand: 08.11.2024 10:00 Uhr Brand bei Holz verarbeitendem Betrieb in Visselhövede

Die Feuerwehr im Landkreis Rotenburg hat am Freitagmorgen einen Brand auf dem Gelände eines Holz verarbeitenden Betriebes in Visselhövede gelöscht. Nach Angaben der Einsatzkräfte war der Brand in einem etwa 50 Quadratmeter großen Unterstand ausgebrochen. Möglicherweise hatte es einen technischen Defekt an einem dort geparkten landwirtschaftlichen Fahrzeug gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR in Niedersachsen. Die Brandursache sei aber noch nicht abschließend geklärt. Das Fahrzeug und der Unterstand brannten ab. Auch Feuerwehr Einheiten aus dem benachbarten Heidekreis halfen dabei, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Menschen oder weitere Gebäude sind nicht zu Schaden gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.11.2024 | 07:30 Uhr