Stand: 29.07.2024 12:53 Uhr Brände auf Bahnstrecke bei Bremen und Hamburg - Polizei ermittelt

Auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg hat es nach Informationen der Bundespolizei am frühen Montagmorgen mehrere Kabelbrände gegeben. Der Polizei wurde ein Brand im Bereich des Bremer Bürgerparks gemeldet und ein weiterer zur gleichen Zeit bei Hamburg. Hintergrund ist nach Angaben der Deutschen Bahn Vandalismus. Die Bundespolizei ermittelt. Die Strecke ist derzeit zwischen Bremen und Sagehorn (Landkreis Verden) gesperrt. ICEs können deshalb nicht am Bremer Hauptbahnhof halten und werden stattdessen über Kirchweyhe (Landkreis Diepholz) umgeleitet. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, die Züge des Nahverkehrs zu nutzen. Regionalzüge fahren weiterhin auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg, sagte ein Sprecher des Metronoms. Es komme allerdings zu Verspätungen und teilweise auch zu Zugausfällen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Bis wann der Schaden behoben werden kann, sei noch unklar, so die Deutsche Bahn.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min