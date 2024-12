Stand: 19.12.2024 16:05 Uhr Bleckede: 41-Jähriger stirbt einen Tag nach Würge-Angriff

In Bleckede im Landkreis Lüneburg ist nach einem Streit auf offener Straße ein 41-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren der Mann und ein 29-Jähriger am Mittwoch körperlich aneinandergeraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung würgte der 29-Jährige den älteren Mann. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 41-Jährige laut Polizei nicht mehr bei Bewusstsein. Er sei zunächst wiederbelebt und dann auf eine Intensivstation gebracht worden. Dort erlag er am Donnerstag seinen Verletzungen. Der 29-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Er sei aufgrund diverser Delikte in der jüngeren Vergangenheit bekannt, hieß es.

