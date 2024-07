Stand: 09.07.2024 09:04 Uhr Bienenstöcke angezündet - Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht haben Unbekannte in Stade mehrere Bienenstöcke angezündet. Die Bienen standen im hinteren Bereich des Veranstaltungszentrums Stadeum. Ein Passant hatte das Feuer gegen 1.30 Uhr in der Nacht gemeldet. Mehrere Stöcke wurden komplett zerstört und erheblich beschädigt. Wie viele Bienen in den Flammen umgekommen sind, ist unbekannt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Die können sich unter (04141) 10 22 15 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.07.2024 | 15:00 Uhr