Stand: 04.07.2023 09:32 Uhr Besenheide zeigt erstes Lila: Heideblütenbarometer startet

Die diesjährige Heideblüte schickt bereits ihre Vorboten: Auf vielen Flächen in der Lüneburger Heide sind die ersten Blüten der Besenheide zu sehen, zum Beispiel um den Wilseder Berg, auf dem Töps bei Hanstedt (Landkreis Harburg) oder in der Misselhorner Heide. Zudem zeigt die weniger verbreitete Glockenheide bereits ihr lilafarbenes Kleid. Die Touristiker der Lüneburger Heide GmbH haben deshalb bereits jetzt ihr Heideblütenbarometer im Internet gestartet. Dadurch kann man verfolgen, auf welchem Stand einzelne Flächen jeweils sind. Die Experten erwarten in diesem Jahr eine farbintensive und großflächige Heideblüte. Der Regen der vergangenen Tage in Kombination mit dem warmen Sonnenschein und den gemäßigten Temperaturen habe den Pflanzen gutgetan, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.07.2023 | 06:30 Uhr