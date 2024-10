Stand: 28.10.2024 14:17 Uhr Baustellenfest für neues Umspannwerk in Volkstorf

Der Energieversorger Avacon hat am Montag in Volkstorf (Landkreis Lüneburg) den Bau eines neuen Umspannwerks gefeiert. Das Werk soll im Oktober kommenden Jahres in den Betrieb gehen. Mittels Echtzeitdaten könne dann laut Avacon die Stabilität des Netzes überwacht und gegebenenfalls eingegriffen werden. Solch ein intelligentes System sei nach Angaben des Energieversorgers notwendig, weil es unter anderem immer mehr Geräte gibt, die viel Strom brauchen. Auch würde durch erneuerbare Energien nicht immer die gleiche Menge Strom erzeugt werden. Den offiziellen Spatenstich für das Bauprojekt gab es bereits im September.

