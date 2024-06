Stand: 21.06.2024 10:35 Uhr Baustelle in Lüneburg: Busverkehr erheblich eingeschränkt

Von Montag an werden in der Lüneburger Innenstadt Tiefbauarbeiten durchgeführt. Zum einen werden Fernwärme- und Stromleitungen verlegt, zum anderen wird ein einsturzgefährdeter Kanal saniert. Das hat Folgen für den Busverkehr, der nach Angaben der Stadt erheblich eingeschränkt sein wird. Busse fahren die zentrale Haltestelle "Am Sande" demnach im Zeitraum der Bauarbeiten nicht an. Die Buslinien werden stattdessen umgeleitet. Die Stadt plant nach eigenen Angaben, einen kostenlosen Taxi-Service einzurichten, der zwischen der Innenstadt und dem Bahnhof pendelt - allerdings nur zu bestimmten Zeiten. Voraussichtlich bis Ende September sollen die Bauarbeiten dauern. Bis dahin wird auch der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr