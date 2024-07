Stand: 01.07.2024 09:58 Uhr Baum umgestürzt: Bahnstrecke Bremen-Hamburg zeitweise gesperrt

Ein umgestürzter Baum hat am Montagmorgen auf der Strecke Bremen-Hamburg für massive Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Laut Deutscher Bahn war der Baum zwischen Tostedt (Landkreis Harburg) und Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) durch starken Regen und Wind in eine Oberleitung gestürzt. Der Fernverkehr wurde über Hannover umgeleitet. Die Regionalzüge des metronom mussten von Tostedt zurück nach Hamburg und von Lauenbrück zurück nach Bremen fahren. Bereits in der vergangenen Woche war dieser Streckenabschnitt gesperrt, weil dort Gleise unterspült waren, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Ein Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen bestehe aber nicht. Inzwischen ist der Baum laut der Sprecherin entfernt und die Strecke wieder freigegeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.07.2024 | 09:30 Uhr