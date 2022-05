Stand: 04.05.2022 09:20 Uhr Barum: Motorradfahrer prallt gegen Laternenpfahl und stirbt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei Barum (Landkreis Lüneburg) tödlich verunglückt. Laut Polizei sei der 42 Jahre alte Mann mit seiner Maschine gegen 19 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er sei gegen einen Kantstein gefahren und daraufhin gegen einen Betonpfeiler und einen Laternenpfahl geprallt. Ersthelfer reanimierten den Mann, bis ein Notarzt am Unfallort eintraf. Der Mediziner konnte den 42-Jährigen nicht retten, er verstarb an der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von gut 4.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass unangepasste Geschwindigkeit Grund für den Unfall sein könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.05.2022 | 09:30 Uhr