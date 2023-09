Stand: 08.09.2023 10:13 Uhr Bahnstrecke Lüneburg-Soltau: Zwei Halte fallen wohl doch weg

Wenn die Bahnstrecke von Lüneburg über Amelinghausen nach Soltau reaktiviert wird, dann werden die Züge wohl doch nicht in Drögennindorf und in Soderstorf (Landkreis Lüneburg) halten. Wie die "Lüneburger Landeszeitung" berichtet, sieht das Betriebskonzept der Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH die beiden Bahnhalte nicht mehr vor. Sollte der Zug dort halten, würde sich die Fahrzeit deutlich verlängern - das würde geplante Anschlüsse in Soltau und Lüneburg erschweren, heißt es. Außerdem wäre wohl ein weiterer Kreuzungsbahnhof nötig, damit sich die entgegenkommenden Züge überholen können. Die Samtgemeinde Amelinghausen sieht durch die Pläne den ländlichen Raum weiter vom Bahnverkehr abgeschnitten. Die Gemeinden hätten der Reaktivierung der Bahnstrecke auch wegen der geplanten Bahnhalte zugestimmt, heißt es. Am Dienstag soll das Betriebskonzept im Mobilitätsausschuss des Landkreises Lüneburg vorgestellt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.09.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr