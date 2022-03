Stand: 28.03.2022 08:20 Uhr B4 bei Lüneburg: Anwohner gründen Bürgerinitiative

Anwohner der Bundesstraße 4 südlich von Lüneburg haben eine Bürgerinitiative wegen der Verkehrssituation auf der B4 gegründet. 100 Mitglieder der Bürgerinitiative kamen am Sonnabend zu einem ersten Treffen zusammen. Sie kritisieren vor allem, dass der Schwerlastverkehr auf der B4 erneut zugenommen habe. Die Mitglieder fordern, dass auf der B4 Zebrastreifen und Ampeln zum Überqueren der Straße installiert werden sowie ein stellenweises Durchfahrtsverbot für den Lastwagen in den Ortschaften eingerichtet wird. Zudem wollen die Mitglieder der neu gegründeten Bürgerinitiative in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen die Feinstaubbelastung und den Lärmpegel entlang der B4 messen.

