Stand: 27.04.2022 13:34 Uhr Avacon will in Lüneburg "Stromnetz der Zukunft" aufbauen

Pilotprojekt in Niedersachsen: Der Energieversorger Avacon will in Lüneburg nach eigenen Angaben "das Stromnetz der Zukunft" aufbauen. Dabei geht es laut Avacon darum, in einem neuen Projekt zu erforschen, wie Strom aus Wind- und Sonnenenergie auf Industrie und Haushalte zuverlässig verteilt werden kann. Dazu sollen in Lüneburg zahlreiche Verteil-Kästen in Betrieb gehen, die durch Digitaltechnik den Bedarf ganzer Viertel in Echtzeit ermessen können.

VIDEO: Die Geschichte der Energieversorgung in Niedersachsen (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windkraft Energiewende Energienetze Solarenergie