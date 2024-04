Stand: 11.04.2024 09:53 Uhr Autoreifen geplatzt: Zwei Männer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Rockstedt und Godenstedt (Landkreis Rotenburg) sind am Mittwochabend zwei Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 19-jähriger Fahranfänger mit einem Wagen auf der Kreisstraße 143 in Richtung Rockstedt unterwegs. Gegen 20.30 Uhr sei ein Reifen geplatzt. Der junge Mann habe die Kontrolle über den Wagen verloren und sei gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und sein 32 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden.

