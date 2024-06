Stand: 09.06.2024 15:21 Uhr Autofahrer schläft an roter Ampel - und fährt gegen Polizeiauto

In Seevetal (Landkreis Harburg) ist ein offenbar betrunkener Autofahrer in seinem Wagen an einer roten Ampel eingeschlafen. Die alarmierte Polizei fand den Transporter mit laufendem Motor am frühen Sonntagmorgen in der Jesteburger Straße, wie ein Sprecher mitteilte. Als Beamte an die Scheibe klopften, um den 33-jährigen Fahrer zu wecken, sei der Wagen unvermittelt ins Rollen geraten, hieß es. Anschließend sei der Transporter mit einem Streifenwagen zusammengestoßen, der dabei beschädigt wurde. Bei einem folgenden Atemalkoholtest wurden mehr als 1,1 Promille festgestellt. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

