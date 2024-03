Stand: 11.03.2024 10:22 Uhr Autofahrer flüchtet auf A1 vor Verkehrskontrolle der Polizei

Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der auf der A1 vor einer Verkehrskontrolle geflohen ist. Nach Angaben eines Sprechers war der Unbekannte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. An der Anschlussstelle Heidenau wollten sie das Fahrzeug stoppen. Der Fahrer verließ die Autobahn, um in der Gegenrichtung mit hoher Geschwindigkeit über die A1 bis nach Sittensen (Landkreis Rotenburg) zu flüchten. Dort gelang es ihm, an einer von der Polizei eingerichteten Kontrollstelle vorbeizufahren und die Autobahn zu verlassen. In Sittensen verlor sich seine Spur. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen grünen 5er BMW mit Kennzeichen aus dem Landkreis Winsen/Luhe (WL). Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die gefährdet worden sind oder andere Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer (04282) 59 41 40 zu melden.

