Stand: 05.04.2022 19:10 Uhr Auto gerät auf B4 in Gegenverkehr - 51-Jähriger tot

Bei einer Frontalkollision zweier Autos auf der B4 im Landkreis Uelzen ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine 35 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 51-jährige Mann am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen zwischen dem Abzweig Emmendorf und Uelzen aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr gefahren. Dort prallte er mit dem Wagen der Frau zusammen. Der 51-Jährige sei noch an der Unfallstelle verstorben, teilte eine Sprecherin mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B4 wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.04.2022 | 06:30 Uhr