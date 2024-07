Stand: 27.07.2024 13:18 Uhr Auto fährt gegen mehrere Bäume: Beifahrer stirbt, Fahrer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Zeven (Landkreis Rotenburg) ist am Freitagabend ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden, sein Beifahrer starb. Der Wagen sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte ein Sprecher der Samtgemeindefeuerwehr Zeven mit. Das Fahrzeug habe mehrere Bäume gestreift und sei dann durch die Kollision mit einem weiteren Baum auf die Fahrbahn geschleudert worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die beiden Insassen aus dem Fahrzeug. Der Beifahrer sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min