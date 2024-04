Stand: 08.04.2024 11:40 Uhr Ausstellung "Mut-Bauern" zeigt Landwirtschaft im Wandel

Am Montagabend wird im Museum Soltau im Heidekreis eine Ausstellung über den Mut und die Kreativität von Landwirten eröffnet. Bei der Schau mit dem Titel "Mut-Bauern" geht es nach Angaben des Museums darum, das oft romantisierte gesellschaftliche Bild vom Hofleben zu hinterfragen. Dazu werden fünf Höfe aus der Region vorgestellt. Sie zeigen, wie Landwirte auf den Klimawandel oder auf veränderte Lebensstile der Gesellschaft reagieren. So habe sich ein Hof beispielsweise auf den Anbau von Brennnesseln spezialisiert, hieß es in einer Mitteilung. Die Ausstellung ist interaktiv gestaltet und nach Ansicht des Museums auch gut für Familien geeignet. Sie läuft bis zum 22. Juni.

