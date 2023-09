Stand: 08.09.2023 06:58 Uhr Bauarbeiten auf A1 bei Hamburg: Staus erwartet

Auf der Autobahn 1 wird am Wochenende die Fahrbahn zwischen Hamburg-Öjendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost neu asphaltiert. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH mit. Von Freitag um 18 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr sei die Fahrbahn Richtung Lübeck nur einspurig zu befahren, hieß es. Die Autobahngesellschaft empfiehlt gerade für Lkw und Reisende Richtung Berlin weiträumige Ausweichstrecken. Bereits an den vergangenen Wochenenden sei es zu langen Staus vor der Baustelle gekommen, so ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord. Wegen des angekündigten Wetters mit Temperaturen um die 30 Grad appelliert er an alle Reisende, ausreichend Wasser mitzunehmen. Die Bauarbeiten auf der A1 sollen laut Autobahngesellschaft am 25. September abgeschlossen sein.

