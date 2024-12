Amt beschlagnahmt Tiere: Rund 70 Hunde suchen neues Zuhause Stand: 28.12.2024 15:26 Uhr Nachdem Behörden bei einer Frau in Balje (Landkreis Stade) mehr als 70 Tiere beschlagnahmt haben, suchen sie nun ein neues Zuhause. Bei der Frau konnten sie nicht artgerecht leben.

Zu vermitteln sind etwa 70 große und kleine Hunde. Wie der Landkreis Stade mitteilt, haben die nötigen Tierarzt-Behandlungen bereits stattgefunden oder stehen bevor. Im November hatten Veterinäramt und Polizei die Hunde in einer gemeinsamen Aktion abgeholt. Nach Polizeiangaben war die Frau nicht mehr in der Lage, die Tiere artgerecht zu versorgen.

Keine artgerechte Unterbringung

Neben den zahlreichen Hunden waren fünf Katzen und zwei Sittiche der Frau in verschiedene Tierauffangstationen gebracht worden. Laut Polizei war die Frau schon im Herbst 2022 in den Fokus der Behörden geraten. Mehrere Kontrollversuche zu ihren 25 angemeldeten Tiere waren demnach gescheitert. Die Hunde sind aktuell beim Bremer Tierschutzverein, beim Tierschutz Bremerhaven, dem Tierzentrum Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) und der Tierpension Mahlstedt in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) untergebracht.

