Stand: 13.11.2020 08:22 Uhr Amazon plant offenbar Verteilzentrum in Stade-Ottenbeck

Der Online-Händler Amazon will nach Winsen noch ein zweiten Standort im Nordosten Niedersachsens bauen. Nach Angaben des "Stader Tageblatts" soll im Gewerbegebiet Stade-Ottenbeck ein Verteilzentrum entstehen. Der Bauantrag sei bereits eingereicht, die Stadtverwaltung halte das Vorhaben für grundsätzlich zulässig, heißt es. Es werde aber noch genauer geprüft. Amazon will dem Bericht zufolge von Stade aus per Lkw angelieferte Waren zu den Kunden bringen. Rund 200 Kleintransporter seien dafür eingeplant.

Hinweis der Redaktion: In Stade-Ottenbeck plant Amazon nicht wie zunächst berichtet ein Logistikzentrum, sondern ein Verteilzentrum. Wir haben das entsprechend geändert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.11.2020 | 08:30 Uhr