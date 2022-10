Stand: 06.10.2022 08:00 Uhr Airbus für Serengeti-Park: Region Hannover lehnt Transport ab

Die Region Hannover hat es abgelehnt, den Transport eines ausrangierten Bundeswehr-Airbus in den Serengeti-Park nach Hodenhagen (Heidekreis) zu genehmigen. Um den Weg frei zu machen, müssten zu viele Bäume in einem Landschaftsschutzgebiet beschnitten werden, heißt es vonseiten der Region Hannover. Der Park könne einen anderen Transportweg beantragen. Der Serengeti-Park möchte ein Restaurant in den Flieger einbauen. Der Rumpf des A310 steht am Flughafen in Langenhagen. Die Flügel sind bereits im Park.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.10.2022 | 07:30 Uhr