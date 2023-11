Stand: 01.11.2023 16:35 Uhr 92-Jährige in eigener Wohnung überfallen - Angreifer vertrieben

Eine 92-jährige Frau ist in Buchholz (Landkreis Harburg) in ihrer eigenen Wohnung überfallen worden. Nach Angaben der Polizei klingelte der bisher unbekannte Täter am Dienstag gegen 8.40 Uhr an der Tür. Als die Seniorin öffnete, sei sie von einer vermummten Person sofort in die Wohnung gedrängt und umklammert worden. Die 92-Jährige habe sich nach Kräften gewehrt und um Hilfe gerufen, so die Polizei. Daraufhin sei der Täter oder die Täterin geflohen. Die Fahndung blieb bisher erfolglos. Warum die Frau überfallen wurde, ist unklar. Die Person sei schwarz gekleidet und gänzlich maskiert gewesen - etwa 1,75 Meter groß und von schmächtiger Statur. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04181) 28 50 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.11.2023 | 15:00 Uhr