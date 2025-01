Stand: 02.01.2025 13:20 Uhr 85-jährige Fahrerin flieht nach Unfall und gerät in Gegenverkehr

Eine 85-jährige Autofahrerin hat am Montag in Zeven (Landkreis Rotenburg) einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Die Seniorin war mit ihrem Auto zwischen 12.40 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Nord-West-Ring unterwegs. Nach Polizeiangaben überfuhr sie zunächst eine Mittelinsel und ein Verkehrsschild und setzte anschließend ihre Fahrt auf der B71 in Richtung Gyhum/Wehldorf fort. Wie Zeugen berichteten, geriet sie dabei offenbar wiederholt in den Gegenverkehr und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmende. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos im Bereich Gyhum konnte eine Kollision in letzter Sekunde verhindern, hieß es. Er verfolgte die 85-Jährige und alarmierte die Polizei, die die Frau aus dem Verkehr zog. Später beschlagnahmten die Beamten auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft ihren Führerschein. Die Polizei Zeven sucht nun nach weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (04281) 95 92 0 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.12.2024 | 14:00 Uhr