Stand: 10.12.2020 15:31 Uhr 83-Jähriger bei Unfall in Stemmen tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Stemmen (Landkreis Rotenburg) ist am Donnerstagmorgen ein 83 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Autofahrer an einer Kreuzung den Wagen einer 21 Jahre alten Autofahrerin übersehen und ihr die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß wurden der Mann und seine 90 Jahre alte Mitfahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die Verletzten aus dem Wrack. Sie kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Dort erlag der 83-Jährige seinen Verletzungen. Die Beifahrerin sowie die Fahrerin des anderen Autos wurden bei dem Unfall schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

VIDEO: Stemmen: Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Unfall (1 Min)

