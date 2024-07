Stand: 22.07.2024 16:14 Uhr 75-Jähriger aus Walsrode wird vermisst

In Walsrode (Landkreis Heidekreis) wird ein 75-jähriger Mann vermisst. Gerhard M. ist laut Polizei orientierungslos und verwirrt. Er wurde demnach zuletzt am Montagvormittag in einem Seniorenheim in der Quintusstraße gesehen. Der 75-Jährige ist den Angaben nach rund 1,80 Meter groß, hat braun-graues kinnlanges Haar und einen Vollbart. M. ist Brillenträger, es sei allerdings unklar, ob er eine Brille dabei hat, sagte ein Sprecher. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 75-Jährige laut Polizei einen schwarzen Trainingsanzug und hat vermutlich eine alte Ledergeldbörse mit einer Bankkarte bei sich. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von M. machen kann oder ihn gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei im Heidekreis unter der Telefonnummer (05191) 9380-104 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min