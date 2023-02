Stand: 05.02.2023 10:27 Uhr 40-Jähriger bei Unfall im Landkreis Celle tödlich verletzt

Am späten Samstagnachmittag ist ein 40 Jahre alter Mann bei einem schweren Unfall im Landkreis Celle ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 40-Jährige auf der Landstraße 240 zwischen Baven und Müden (Örtze) in Höhe Backebergsmühle frontal gegen einen Baum gefahren. Zeugen hätten umgehend Erste Hilfe geleitet, doch der Mann sei an der Unfallstelle gestorben. Das Fahrzeug sei bei dem Aufprall zerstört worden. Die L240 war während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

