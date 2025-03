Stand: 03.03.2025 12:30 Uhr 23-jährige Motorradfahrerin stirbt nach Überholmanöver

Im Landkreis Harburg ist am Sonntag eine Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte die 23-Jährige am Sonntagnachmittag zwischen Winsen und Drage am Beginn einer Kurve ein Auto überholt, als ihr ein anderes Auto entgegenkam. Dieses wich nach rechts aus, die Frau fuhr zunächst zwischen beiden Autos hindurch, verlor dann aber die Kontrolle über ihr Motorrad, schlitterte gegen eine Schutzplanke am Fahrbahnrand und blieb regungslos liegen. Rettungskräfte brachten die Frau laut Polizei unter laufender Reanimation ins Krankenhaus, wo sie trotz Notoperation starb. Der oder die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw fuhr weiter. Möglicherweise habe er oder sie den Sturz wegen der Kurve nicht wahrgenommen, so die Polizei. Sie bittet den oder die Fahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04171) 79 60 zu melden.

