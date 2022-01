Stand: 18.01.2022 11:03 Uhr 23-Jähriger nach Unfall auf der A1 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 bei Hollenstedt ist am Montagnachmittag ein 23-jähriger Rotenburger lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach hätten Augenzeugen zuvor beobachtet, wie der junge Mann mit hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur in Richtung Hamburg unterwegs war. Bei einem Bremsmanöver habe er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizei schleuderte der BMW über alle drei Fahrstreifen nach rechts in einen Lärmschutzwall. Dann überschlug sich der Pkw mehrfach und kam schließlich nach mehr als hundert Metern zum Stillstand. Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Wrack befreien. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro.

