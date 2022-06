Stand: 27.06.2022 08:47 Uhr 19-Jähriger stirbt bei Unfall auf B71 nahe Zeven

Im Landkreis Rotenburg ist am Wochenende ein 19 Jahre alter Autofahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein 41 Jahre alter Mann gegen 17.40 Uhr einige hundert Meter nach dem Wehldorfer Ortausgang mit seinem Wagen versucht haben, ein Wohnwagengespann zu überholen. Bei Wiedereinscheren kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw des 19-Jährigen. Nach Informationen der Feuerwehr hatten Polizisten den Mann aus dem Fahrzeugwrack befreit und mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Der 19-Jährige war allerdings so schwer verletzt, dass er am Unfallort verstarb. Feuerwehrleute mussten zudem die eingeklemmte Beifahrerin aus dem anderen Unfallwagen befreien. Der 41-jährige mutmaßliche Unfallverursacher und seine 63-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und kamen per Rettungswagen beziehungsweise Rettungshubschrauber in Krankenhäuser. Die Insassen des Wohnwagengespanns erlitten einen Schock. Notfallseelsorger kümmerten sich um die beiden Personen.

Fast zeitgleich kollidieren zwei Autos bei Gyhum

Einige Minuten zuvor war es wenige Kilometer entfernt auf der Bundesstraße 71 auf Höhe des Niedersachsenhofes in Gyhum ebenfalls zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Ein 18-jähriger Fahranfänger war demnach gegen 17.20 Uhr mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Er stieß mit dem entgegenkommenden Wohnmobil eines 66 Jahre alten Mannes zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher, zwei Mitfahrer und die 65-jährige Beifahrerin im Wohnmobil erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum und in die OsteMed Klinik nach Bremervörde. Die Polizei schätzt den Unfallschaden in diesem Fall auf mehr als 30.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.06.2022 | 08:30 Uhr