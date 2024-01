Stand: 23.01.2024 11:10 Uhr 1.300 Menschen demonstrieren im Heidekreis gegen die AfD

In Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) haben am Montag rund 1.300 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Polizei bezeichnete die Veranstaltung als friedlich. Zu der Kundgebung in der Stadtmitte hatten die SPD, Gewerkschaften und das "Bündnis gegen Rechts" aufgerufen. Der Protest richtete sich gegen die AfD und gegen Rassismus. Der Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftbundes, Heinz-Dieter Braun, hatte der AfD im Vorfeld Menschenfeindlichkeit vorgeworfen. An die bürgerlichen Parteien der Mitte appellierte er, sie dürften die AfD in ihrer Politik nicht rechts überholen. Das stärke die AfD nur.

