Stand: 18.11.2024 09:13 Uhr Zwei Menschen sterben in brennendem Auto bei Bad Nenndorf

Auf der Stadthagener Straße bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) hat es am Sonntagabend einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. In einem Auto verbrannten nach Angaben der Polizei zwei Personen. Eine davon sei weiblich, sagte eine Sprecherin. Die andere Person müsse noch identifiziert werden. Der Wagen war gegen 21.30 Uhr in Flammen geraten und vollständig ausgebrannt. Zuvor war das Auto nach Erkenntnissen der Polizei gegen einen Baum gefahren. Die beiden Opfer starben am Unfallort. Der Wagen brannte vollständig aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2024 | 06:30 Uhr