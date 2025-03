Stand: 26.03.2025 10:28 Uhr Zwei Männer in Hannovers Innenstadt angeschossen

Zwei Männer sind am Dienstagabend in Hannover in der Innenstadt angeschossen worden. Ein Unbekannter hat auf die 22 und 23 Jahre alten Männer geschossen und sie leicht an den Beinen verletzt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Davor habe es einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben. Die beiden Männer seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie seien nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hat nach dem flüchtigen Schützen den Angaben nach gefahndet, konnte ihn aber bislang nicht aufspüren. Sie ermittelt zu den Hintergründen der Tat und bittet mögliche Zeugen, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: (0511) 109 28 20.

VIDEO: Schüsse in der Innenstadt von Hannover: Zwei Männer verletzt (1 Min)

