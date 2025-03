Stand: 26.03.2025 09:03 Uhr Zwei Männer in Hannover durch Schüsse verletzt

Zwei Männer sind am Dienstagabend in Hannover in der Innenstadt durch Schüsse verletzt worden. Wer die Schüsse abgegeben hat und warum sie gefallen sind, ist noch unklar, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die beiden Männer seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie seien nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover