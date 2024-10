Stand: 14.10.2024 08:09 Uhr Zu schnell bei Regen: Gleich zwei schwere Unfälle auf der A7

Am Sonntag hat es gleich zwei schwere Unfälle auf der A7 bei Seesen (Landkreis Goslar) gegeben. Zunächst geriet am Nachmittag ein 43-jähriger Autofahrer auf der Autobahn ins Schleudern und krachte mit einem anderen Wagen zusammen. Der 43-Jährige war nach Polizeiinformationen zu schnell auf der nassen Straße unterwegs gewesen. Das andere Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß gegen eine Betonwand geschleudert, die beiden Insassen schwer verletzt. Die Polizei sperrte die A7 in Richtung Kassel für die Rettungs- und Aufräumarbeiten. In dem entstandenen Stau kam es zwei Stunden später zum zweiten Unfall. Ein 70-Jähriger fuhr auf ein bremsendes Auto auf. Das Auto des 70-Jährigen geriet in Brand, konnte aber von einer zufällig vorbeifahrenden Feuerwehrtruppe schnell gelöscht werden. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Autobahn blieb bis in die Nacht voll gesperrt.

