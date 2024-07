Stand: 22.07.2024 11:58 Uhr Zeugen für Balkonsturz in Hannover gesucht

Die Polizei Hannover ermittelt, ob ein 37-Jähriger in der Nordstadt seine Lebensgefährtin Ende Juni vom Balkon gestoßen hat. Bei dem Sturz aus dem 2. Obergeschoss wurde die Frau schwer verletzt. Zunächst lagen laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Demnach war die 34-Jährige bis zuletzt nicht vernehmungsfähig, nun habe sie von einem Streit mit ihrem Partner berichtet. Aus Angst habe sie über den Balkon fliehen wollen. Unklar ist nach Polizeiangaben, ob der Mann sie körperlich traktierte und den Sturz dadurch verursacht hat. Passanten hatten das lautstark streitende Paar zuvor schon am Raschplatz und im Innenstadtbereich beobachtet. Sowohl zum Streit im Vorfeld als auch zum Balkonsturz in der Straße am Prußweg in der Nacht zum 22. Juni werden weitere Zeugen gesucht. Die Polizeidirektion Hannover bittet um entsprechende Hinweise an die Telefonnummer (0511) 109 31 15.

