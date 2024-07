Stand: 24.07.2024 11:23 Uhr Wunstorf: Verfolgungsjagd endet in Vorgarten

In Wunstorf (Region Hannover) ist ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet und in einem Garten gelandet. In der Nacht zu Mittwoch war ein Streifenwagen hinter einem VW-Golf unterwegs, als der Fahrer plötzlich Gas gab und mit 100 Kilometern pro Stunde davonraste, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und fanden das Auto wenig später in einem Vorgarten wieder. Bei dem Unfall wurde auch die Ampelanlage eines Bahnübergangs beschädigt. Das Auto war leer. Die Suche nach dem Fahrer blieb laut Polizei bisher erfolglos.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min