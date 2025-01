Wolfsburg: Kanzler Olaf Scholz läutet SPD-Bundestagswahlkampf ein Stand: 15.01.2025 15:43 Uhr Am Freitag wird Bundeskanzler Olaf Scholz in Wolfsburg sprechen. Damit beginnt der Bundestagswahlkampf der SPD. Beim Treffen in der Autostadt wird auch VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo erwartet.

Unter dem Motto "Der Kanzler kommt" lädt die SPD nach Wolfsburg in den Congresspark ein. Neben dem Bundeskanzler werden auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet sowie die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil, der stellvertretende SPD-Vorsitzende Hubertus Heil und SPD-Generalsekretär Matthias Miersch.

Deswegen kommt die SPD nach Wolfsburg

In Wolfsburg wird auch VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo auftreten. Die SPD habe sich bewusst dazu entschieden, den Wahlauftakt in Wolfsburg zu veranstalten, um Solidarität mit den Arbeitnehmenden zu zeigen, sagte ein Sprecher der Partei dem NDR in Niedersachsen. Hintergrund ist die tiefgreifende wirtschaftliche Krise im Volkswagen-Konzern, die zuletzt in einem neuen Tarifvertrag mündete, der zwar betriebsbedingte Kündigungen oder Werksschließungen ausschließen soll, aber dennoch den mittelfristigen Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen ermöglicht.

Kanzler Scholz in Wolfsburg 2025: Sicherheitskonzept

Bei der Veranstaltung rechnet die Partei mit mehr als 1.000 Besuchenden. Die Polizei Wolfsburg sagt auf NDR-Anfrage, dass sie mit vielen Kräften vor Ort sein werde. Die Stadt Wolfsburg hat für den Tag der Veranstaltungen einige Straßensperren bekannt gegeben, die online einsehbar sind. Außerdem wurden laut Polizei zwei Protest-Versammlungen angemeldet: Die Palästinische Gemeinde Wolfsburg zum Thema "Frieden statt Waffen - Keine Deutschen Waffen für den Völkermord in Palästina", sowie eine private Versammlung "Arbeitsplatzverlust in der Norddeutschen Automobilindustrie".

Der Eintritt zur Veranstaltung im Congresszentrum ist kostenfrei, Interessierte müssen sich jedoch online anmelden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl VW Wolfsburg