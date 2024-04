Vorfall bei Politik-Abi: Schüler warten landesweit auf Klausuren Stand: 11.04.2024 09:52 Uhr Eigentlich sollten die Abiturientinnen und Abiturienten in Niedersachsen heute die Klausuren in Politik schreiben. Doch nach Angaben eines Schulleiters müssen die Aufgaben nun neu heruntergeladen werden.

Gegen 7.30 Uhr habe das Kultusministerium die Schulen über Probleme mit den heutigen Abituraufgaben informiert, sagte der Schulleiter der KGS Schwarmstedt, Tjark Ommen, dem NDR Niedersachsen. "Wir haben eine E-Mail vom Kultusministerium erhalten, dass vorbereitete Aufgaben nicht zu verwenden seien und neue Klausuren in Vorbereitung sind." Seitdem warte die Schule auf die Downloads mit den neuen Aufgaben, sagte der Schulleiter.

Vorfall an Schule in Goslar

Aus der Mitteilung des Kultusministeriums sei zudem hervorgegangen, dass ein Vorfall an einer Schule der Grund für die neuen Prüfungen sei, sagte Ommen dem NDR Niedersachsen. "Wir gehen davon aus, dass da massive Vorgänge sind, dass dieser Ausfall gerechtfertigt ist." Die "Goslarsche Zeitung" hatte zuvor von einem Einbruch an einer Schule in Goslar berichtet. Ein Polizeisprecher bestätigte dem NDR Niedersachsen auf Nachfrage, dass dort in der Nacht zu Donnerstag mehrere Räume durchsucht wurden. Es sei noch unklar, ob etwas gestohlen wurde, so der Sprecher. Ob ein Zusammenhang mit dem Austausch der Politik-Abi-Klausuren besteht, ließ die Polizei unbeantwortet.

