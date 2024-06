Stand: 07.06.2024 09:42 Uhr Von Paddleboard gefallen: 35-Jähriger ertrinkt in See

Im Heyesee bei Husum (Landkreis Nienburg) ist am Donnerstagabend ein 35 Jahre alter Mann ertrunken. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Feuerwehr war der Mann von einem Paddleboard in den See gefallen und nicht wieder aufgetaucht. Ein Bekannter des Mannes habe den Vorfall beobachtet. Feuerwehr und DLRG suchten daraufhin mit Booten nach dem Vermissten. Dabei wurde auch ein Taucher eingesetzt. Die Einsatzkräfte fanden den Mann schließlich leblos im Wasser. Trotz der Hilfe eines Notarztes und des Rettungsdienstes sei der Mann gestorben, hieß es. Den genauen Hergang ermittelt nun die Polizei.