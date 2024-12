Stand: 04.12.2024 13:07 Uhr Von Auto erfasst: Elfjährige bei Unfall in Hannover schwer verletzt

In Garbsen (Region Hannover) ist am Dienstag ein elfjähriges Mädchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Mädchen an einer Bushaltestelle aus einem Linienbus ausgestiegen und wollte die Straße überqueren. Dabei wurde die Elfjährige von einem 28 Jahre alten Autofahrer erfasst, teilt die Polizei mit. Das Mädchen prallte gegen die Fahrzeugfront und kam nach Polizeiangaben schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Beamten ermitteln noch zum genauen Unfallhergang. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

