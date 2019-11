Stand: 22.11.2019 14:57 Uhr

Verwaltungsgericht Hannover erlaubt NPD-Demo

Das Verwaltungsgericht in Hannover hat einem Eilantrag der NPD gegen das von der Polizeibehörde verhängte Demonstrationsverbot für Sonnabend in Hannover stattgegeben. Die Kammer begründete ihre Entscheidung damit, dass ein Versammlungsverbot nur zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit zulässig sei - und auch nur dann, wenn versammlungsrechtliche Beschränkungen nicht ausreichten. Die Polizeidirektion Hannover hatte das Verbot gestern im Kern damit begründet, dass eine Verletzung der Pressefreiheit zu befürchten sei. Diese Einschätzung teilte das Verwaltungsgericht nicht.

Polizeipräsident Kluwe zum Verbot der NPD-Demo 22.11.2019 12:00 Uhr Der Polizeipräsident Hannovers erklärt, warum die Polizeibehörde die Demo der NPD gegen Journalisten verboten hat. Die NPD hat einen Eilantrag gegen das Verbot eingereicht.







Polizei sieht Pressefreiheit gefährdet

Bei der Landespressekonferenz machte Polizeipräsident Volker Kluwe heute deutlich, dass seine Behörde das Verbot auch mit der Gefährdung der Pressefreiheit begründe. Unter anderem werde von Rechtsextremen der Versuch unternommen, durch psychische Gewalt Journalisten einzuschüchtern. In diesem Zusammenhang erwähnte Kluwe den Neonazi Thorsten Heise. Dieser soll auf einer Veranstaltung auch mit der Anwendung physischer Gewalt gedroht haben. Demnach habe Heise gesagt, dass "der Revolver bereits geladen" sei.

Innenministerium: "Aggressives Bild"

Zuvor hatte das Innenministerium mitgeteilt, dass "Erkenntnisse über Aktivitäten in sozialen Medien ein aggressives Bild der geplanten Versammlung zeichneten". Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Donnerstagabend die Verbotsentscheidung begrüßt: "Angesichts der neuen Gefährdungsbewertung durch die Polizeidirektion ist die Entscheidung für ein Verbot richtig und angemessen." Er persönlich sei froh und hoffe, dass die Entscheidung vor Gericht Bestand habe.

Nazi-Demo gegen Journalisten, G20-Urteil, "Novaja Gazeta" ZAPP - 20.11.2019 23:20 Uhr Demo-Aufruf: Nazis machen gegen Journalisten mobil ++ Urteil: Entzug von G20-Presseakkreditierung war rechtswidrig ++ "Novaja Gazeta": Sechs ermordete Kollegen seit 2000







Gegendemo findet statt

Ebenfalls am Donnerstag hatte das Aktionsbündnis "bunt statt braun", dem unter anderem die Gewerkschaft ver.di angehört, zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Erwartet werden rund 2.000 Teilnehmer, sagte ein ver.di-Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Die Kundgebung werde auf jeden Fall stattfinden.

Nazi-Verbrecher ohne Reue: Schlussstrich-Debatte in Nordstemmen Ein NS-Verbrecher sorgt im niedersächsischen Nordstemmen für Diskussionen. Was ist der richtige Umgang mit einem, der den Mord an 86 Zivilisten rechtfertigt und den Holocaust relativiert?

Journalisten werden namentlich angegriffen

Die geplante Demonstration der NPD, zu der nach Polizeiangaben rund 100 Teilnehmer anreisen wollten, hätte sich direkt gegen mehrere Journalisten und Aktivisten gerichtet - darunter André Aden und Julian Feldmann. Feldmann hatte für das NDR Fernsehmagazin "Panorama" ein Interview mit einem früheren SS-Mann geführt, in dem der inzwischen verstorbene Mann ein Massaker der SS in Frankreich relativiert hatte. Für die rechte Szene ist Feldmann "der Schlimmste von allen".

Kolleginnen und Kollegen engagieren sich für Pressefreiheit

Mehrere Hundert Journalistinnen und Journalisten aus dem Bundesgebiet haben unterdessen einen Aufruf zum Schutz der Pressefreiheit unterschrieben. Darunter sind "Tagesspiegel"-Chefredakteur Lorenz Maroldt, Schriftstellerin Sophie Passmann, Satiriker Jan Böhmermann, ARD-Reporter Richard Gutjahr und der Moderator des WDR-Politmagazins "Monitor", Georg Restle. NDR Intendant Lutz Marmor hob am Donnerstag die Bedeutung der Medien- und Pressefreiheit für die Demokratie hervor.

Zahlreiche Solidaritätsbekundungen

Solidarität mit den Gegendemonstranten kam am Donnerstag aus zahlreichen Richtungen. So bekundete die SPD-Landtagsfraktion, man müsse "Neonazis und Rechtsextremisten entschieden in ihre Schranken verweisen", so der Abgeordnete Deniz Kurku. Für die evangelische Kirche in Hannover sagte Sprecherin Insa Becker-Wook: "Gezielte Verfolgung von Journalisten ist ein No-Go, dem müssen wir uns widersetzen. Matthias Görn vom Bürgerverein "Freundeskreis Hannover" unterstrich: "In unserer Stadt ist kein Platz für rechte Parolen."

"Bunt statt braun" startet um 13.30 am Stephansplatz

Die zentrale Demonstration des Bündnisses "bunt statt braun" beginnt um 13.30 Uhr am Stephansplatz und endet um 15 Uhr am Aegidientorplatz, wo der neu gewählte Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), sprechen wird.

